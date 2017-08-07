İmam ve vaizlere resmi nikah kıyma yetkisi için hazırlık yapılıyor. Meclis'te bekleyen kanun tasarısına göre, il ve ilçe müftülerine de resmi nikah kıyma yetkisi verilecek. İş yoğunluğu göz önüne alınarak bu yetkinin imam ve vaizler tarafından kullanılması planlanıyor

Müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi veren kanun tasarısı tartışılırken, müftülerin iş yükünü karşılayabilmesi için yetkilerini imam ve vaizlere de devredebilmesi planlanıyor.



Habertürk gazetesinin haberine göre Meclis gündeminde bekleyen kanun tasarında resmi nikâh kıyma yetkisi belediye memurları ve muhtarlar dışında il ve ilçe müftülerine de verilmesi öngürülüyor. Şimdi ise tasarı yasalaştığında müftülere tanınan bu yetkinin, imamlara ve vaizlere devredilip devredilmeyeceği tartışılıyor.



Türkiye genelinde bin 38 müftü görev yapıyor. Nüfusu 500 binin üzerinde 24 ilçe bulunuyor. Sayılar göz önüne alındığında mevcut müftü sayısının nikah talebine yetmesi oldukça zor.



Müftülerin talebe yetişemeyecekleri göz önünde bulundurularak nikâh kıyma yetkisini geçici olarak imam ya da vaize devretmeleri, resmi işlemlerin ve imzaların müftüler tarafından yapılması planlanıyor.



Yetki, alt kadrolara devredilirse imam ya da vaizlerin kıydığı nikâhların resmileştirilmesi ve denetimiyle ilgili bir mekanizma üzerinde çalışılıyor.



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