İmamoğlu: Bu çağ, dünyanın birçok sorununa çözüm bulacak şehirlerin dönemi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. Konuklarını Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te ağırlayan İmamoğlu, Avdagiç ve heyetiyle, yurt dışı ziyaretlerinde finans çevreleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili bilgiler paylaştı. Yurt dışında geliştirdikleri ilişkilerin benzerini yurt içinde de gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Burada da İTO gibi kuruluşların paydaş olmasını diliyoruz. Bunlar hep kalıcı işlere dönsün. Araştırmalarımız ve çabalarımız var. İstanbul’da ne olup bitecekse, en sıkı paydaşlarından bir tanesi İTO olacak. Aynen bizim olduğumuz gibi. Bazı mevzularda biz, önderiyiz sürecin, lokomotifiyiz. Ama bazı süreçler vardır ki, partneri, paydaşı oluruz. İTO da her zaman bir paydaştır. Ben, öyle bakıyorum. Bu buluşmaları, bu birliktelikleri en üst seviyede sizden beklediğimizi Sayın Başkan ve heyeti huzurunda ifade etmiş olayım” dedi.

Avdagiç de açıklamaları nedeniyle İmamoğlu’na teşekkür ederek, İTO’nun İstanbul iş aleminin en önemli temsilcisi olduğunu belirtti. İTO ile ilgili teknik bilgileri İmamoğlu ile paylaşan Avdeğiç, “İTO, işlevi açısından hem İBB ile hem de ilçe belediyeleri ile çok yoğun temas halinde olma durumunda. Bizim açımızdan çok memnun olduk, bu yaklaşımınızdan dolayı. Biz de bu dönem içinde inşallah kaliteli ve iyi ilişki kurma konusunda hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” diye konuştu.

İMAMOĞLU: “SORUMLULUĞUMUZ FAZLA”

İmamoğlu’nun sonraki konukları ise Şanghay Belediye Başkanı Birinci Yardımcısı Chen Yin ve beraberindeki 5 kişilik heyet oldu. İstanbul-Şanghay kardeş şehir ilişkilerinin 30. Yılı kapsamında İstanbul’a gelen Yin ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Bu dönem, bu çağ, şehirlerin dönemi, dünyanın birçok sorununa çözüm bulacak şehirlerin yönetimi. Dünyanın en kalabalık şehirleriyiz. Sorumluluğumuz, kat be kat fazla. Muhtemelen iki şehrin nüfusunu toplasak, dünyanın en kalabalık 30-40 ülkesinden birisi oluruz. Bu anlayışla sizin ziyaretinizi çok anlamlı ve değerli buluyorum. Ticari ağırlığı ve konumu itibariyle Çin tarihinin önemli bir merkezi olduğunu biliyorum. Çin’i ziyaretimizi 2020’nin ilk çeyreğinde planlamayı düşünüyoruz. Bu ziyaretimizi gerçekleştirdiğimizde de duraklarımızdan birisi mutlaka Şanghay olur. Şehrinizi çok iyi tanımak istiyorum. Bizim için Çin halkının turistik ve ticari anlamda, Türkiye’yi ve İstanbul’u tercih etmesini istiyoruz. Buna en büyük motivasyonu şehirler arasındaki sıcak temasların oluşturacağının da farkındayım” diye konuştu.

YİN: “BERABER ÇALIŞACAĞIMIZA İNANIYORUM”

İmamoğlu’na Şanghay Belediye Başkanı Ying Yong’un selamını ileten Yin, “Kendisi sizi Şanghay’a beklediğini bildirmemi istedi” diyerek İBB Başkanı’nı kentlerine davet etti. Yin, “Sizinle tanıştığım için çok memnun oldum. Ekibinize de bizi çok iyi ağırladığı için çok teşekkür ederim. İstanbul’un gelişmiş bir şehir olduğunu kendi gözümüzle görmüş olduk. Şanghay ile İstanbul arasındaki kardeş şehir ilişkisi bu sene 30’ncu senesine ayak bastı. İki şehir arasındaki ilişkiler, sağlam bir şekilde ilerlemektedir. Sizin de bahsettiğiniz gibi, şehirlerin problemleri çözmedeki odak noktası olduğu hükmüne katılıyorum. Bu konuda da beraber çalışacağımıza inanıyorum” dedi.

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