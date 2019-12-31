İmamoğlu ÇED raporuna itiraz etti

İstanbul'daki kanal projesi için hazırlanan nihai ÇED raporu askıda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da rapora itiraz etti.

İmamoğlu, ÇED raporuna itiraz dilekçesini sundu.

Dilekçeyi verdikten sonra Beşiktaş’taki İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Manisa'da sivil toplum kuruluşları stanbul kanalı için dilekçe verdi.

Eski CHP milletvekili Yıldız Biçer kanal projesini kabul etmediklerini söyledi.

Tüm bu eleştirilere rağmen Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapıldı.

Proje için kanalın her iki yakasında yapılacak imar planı için yapılan değişiklik Bakanlığın resmi sitesinden yayımlandı.



ulusal.com.tr