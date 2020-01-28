İmamoğlu Elazığ'dan sonra tatile gitti

Elazığ'a giderek depremzedeleri ziyaret eden İmamoğlu'nun sonraki durağı Palandöken oldu.

Erzurum'da bir otelde tatilini geçiren İmamoğlu'nun, tatilcilerle çekildiği fotoğraflar Instagram üzerinden paylaşıldı.

Palandökende karın keyfini çıkaran tatilciler Ekrem İmamoğl'nu kayak merkezinde görünce fotoğraf çekinmeyi ihmal etmediler.

İmamoğlu ile fotoğraf çekilen vatandaşlar sosyal medya paylaşımlarının altında ''Yüzünde Elazığ ve Malatya depreminin üzüntüsü ve yorgunluğı belli...'' tatilde olduğunu paylaştı.