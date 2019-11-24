İmamoğlu'ndan

Ekrem İmamoğlu son günlerde ülke gündemini oluşturan Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan ortaya atılan "Beştepeye giden İnce" iddiası hakkında ilk kez açıklamada bulundu.

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada “CHP şu anda yerel anlamda mahalle seçimlerini yapıyor, ilçe seçimlerini yapacak. Kurultaya gidecek. Partimiz en düzgün en başarılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. Halkına hizmet etmek zorundadır, Türkiye’nin birleştirici gücü olmak zorundadır. Bu konuda da yol almaktadır. Diğer konular da benim ilgimin dışındadır.”