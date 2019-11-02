İmamoğlu yerel özerkliği savundu

PKK'nın özerklik talebini 2016 yılında kabul ettiler, 2018 yılında seçim meydanlarında seçmene özerklik vaadettiler.



Bölücü terör örgütünün yıllardır gündeme getirdiği ama başaramıdığını CHP yapmıştı. 35'inci Olağan Kurultayı'nda tüzüğüne özerk yönetimler şartını eklemişti.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da, Fransa düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde konuştu.



İmamoğlu, terörle mücadelenin bir parçası olan kayyum uygulamasını hedef aldı.



PKK'ya yardım etmek suçundan görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarına sahip çıktı İmamoğlu.



Türkiye adına "savunma" yaptığını ifade eden İBB Başkanı'nın sözleri bunlarla sınırlı kalmadı.

ulusal.com.tr

