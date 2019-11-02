İmamoğlu yerel özerkliği savundu
PKK/HDP'nin yerel yönetimler özerklik şartını kabul eden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'da tepki çekecek açıklamalar yaptı. İmamoğlu, terörle mücadelenin kapsamında uygulanan kayyum uygulamasını eleştirdi. PKK'ya destek verdikleri için görevdan alınan HDP'li belediye başkanlarını savunan İmamoğlu, "Bu durum hukuk devletini ihlal etmektir" dedi.
GÜNDEM 02.11.2019, 11:26
PKK'nın özerklik talebini 2016 yılında kabul ettiler, 2018 yılında seçim meydanlarında seçmene özerklik vaadettiler.
Bölücü terör örgütünün yıllardır gündeme getirdiği ama başaramıdığını CHP yapmıştı. 35'inci Olağan Kurultayı'nda tüzüğüne özerk yönetimler şartını eklemişti.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da, Fransa düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde konuştu.
İmamoğlu, terörle mücadelenin bir parçası olan kayyum uygulamasını hedef aldı.
PKK'ya yardım etmek suçundan görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarına sahip çıktı İmamoğlu.
Türkiye adına "savunma" yaptığını ifade eden İBB Başkanı'nın sözleri bunlarla sınırlı kalmadı.
ulusal.com.tr
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