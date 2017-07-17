Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planını değiştirdi.

0 0 0 0

Daha önceki planlarda şahsa ait alanların kamulaştırılarak, Anıtkabir alanı ile birleştirilmesi öngörülmüştü. Yeni planda ise bu hüküm kaldırılıyor ve Anıtkabir alanına katılması gereken bölüm, konut alanı ilan ediliyor. Anıtkabir Muhafız Bölüğü'nün bulunduğu 37 bin 960 metrekarelik alanda da 12.50 yüksekliğinde yapılaşmaya izin veriliyor.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yeni plana tepki göstererek, “Anıtkabir tüm ulusa ait anıtsal bir alandır, her ne amaçla olursa olsun, yapılaşmaya açılamaz. Cumhuriyet dönemi ile hesaplaşan ve bir gecede İller Bankası’nı, Marmara Köşkü’nü, yani Cumhuriyet ideolojisinin temsil mekanlarını yıkanlar şimdi de Anıtkabir’e yöneldi'' dedi. Candan şu açıklamayı yaptı:



ASKIYA ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.05.2016 tarihinde Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliklerine ilişkin meclis kararının planları bir yıl sonra askıya çıktı. Plan değişikliği yeni yapılaşma öngörüyor. Anıtkabir tüm ulusa ait anıtsal bir alandır, her ne amaçla olursa olsun, yapılaşmaya açılamaz.



ANITKABİR MUHAFIZ ALAYI YERİNE ÇOK KATLI BİNA YAPILABİLİR

Daha önceki planlarda şahsa ait alanların kamulaştırılarak Anıtkabir alanı ile birleştirilmesi hükmü ortadan kaldırılarak, Anıtkabir alanına katılması gereken bu alanın konut alanı olarak kullanılması kararı getirilmiştir. Yani planda kamulaştırıp , birleştirilmesi hükme bağlanmışken, bu hüküm plan değişikliği yapılarak çıkartılmıştır. Yine Anıtkabir Muhafız Bölüğü'nün bulunduğu 37.960 metrekarelik alanda da, yıkılıp yeniden yapılması durumunda 0.3 emsal 12.50 yüksekliğinde yaklaşık 12 bin metrekarelik yapılaşma öngörülmüştür.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Anıtkabir'in yüksek binalarla kuşatılma çabasına sosyal medyadan tepki yağdı. #AnıtkabireDokunma etiketiyle kısa sürede binlerce tweet atıldı. Yurttaşlar, 'Anıtkabir'e dokunma hesabını sorarız' şeklinde sinsi plana sert tepki gösterdi.



MURAT EMİR: ANITKABİR'DEN ELİNİZİ ÇEKİN

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, aydinlik.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

AKP'nin Atatürk'ün anısına karşı saldırısı ve Atatürk'ün mirasını silme çabası sürekli devam ediyor. Anıtkabir'in yüksek binalarla kuşatılması kabul edilemez. Anıtkabir, Ankara'nın ve Cumhuriyet'in simgesi aynı zamanda Atatürk'ün ebedi istiratgahıdır. Bunun ötesinde Anıtkabir'de görevli personel sayısının sürekli azaltıldığını biliyoruz. Bakımsız olduğunu görüyoruz. Anıtkabir yerleşkesindeki yapılaşma sürekli artıyor. Melih Gökçek'in anıtkabir'den elini çekmesi gerekiyor yoksa çektirmesini biliriz.



BELEDİYE'DEN SAVUNMA: MSB İSTEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu açıklama ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı savunularak, "Alınan Meclis kararı, Anıtkabir'de konuta izin vermek değil. Anıtkabir karşısındaki park alanı olarak belirlenen bölümde bulunan mevcut askeri lojmanların Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine yapılan plan değişikliğiyle resmileştirilmesi." denildi.

Açıklamada, plan değişikliğinin Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine alındığı vurgulanarak, plan değişikliğinde alanın A ve B olarak tanımlanan iki farklı parsele ayrıldığı belirtildi.

A parselinde hiçbir yapılaşma ve plan değişikliğinin önerilmediğinin ifade edildiği açıklamada, B parseli olarak belirlenen alanın park alanı olmasına rağmen üzerinde mevcut askeri lojman bulunması sebebiyle mevcut lojmanların daha sonra yıkılma ve benzeri bir durumla karşılaşılmaması için plan değişikliği yapıldığı savunuldu.





Aydınlık