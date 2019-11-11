İmece için son iki gün

Ulusal Kanal ilmek ilmek umudu ördü. Yozlaşmış medyaya karşı, binlerce umut ördü, kale yaptı. 29 Ekim 2000’de kurulduğundan bu yana sadece izleyicilerine güvendi, onlarla var oldu. Binlerce gönüllü bu kale yıkılmasın diye her zor zamanda tek yürek oldu. Kimi boğazından kısarak bir kenara ayırdığı birikmiş güvencesini verdi, kimi anneden babadan kalma yadigarını gönderdi. Ulusal Kanal şimdi yine zor bir süreçte. Viraj keskin ve tehlikeli. Umuda, birliğe, yüreğe daha çok ihtiyacı var. Ulusal Kanal ekranlarının kararmaması, görevine devam edebilmesi için yine izleyicilerini tek yürek olmaya çağırıyor.

‘BENİM DE TUZUM OLSUN’

Refii Beken... İstanbul Bakırköy’de yaşıyor. Ulusal Kanal imecesine katılanlardan. Bir zarf gönderdi Ulusal Kanal’a. Zarfın içinde bir miktar para ve en önemlisi Türk Milleti’nin kararlılığını temsil eden bir de mektup. Şöyle aktarmış duyguları mektupta: “Ulusal Kanal’ın Kahraman Çalışanlarına; Ne zamandır düşünüyordum. Yıllardır severek izlediğim, yokluğunu düşünmek bile istemediğim kanalıma bugüne kadar üç kuruşluk desteğim olmadı. Ve bu beni rahatsız etti. Ancak bugüne kısmet oldu. Çorbada benim de tuzum olsun istedim. Naçizane bu küçük tuz miktarını kabul edin. Saygılarımla.” Evet. Ulusal Kanal çalışanları gönüllüler tarafından “kahraman” diye anılır. Ama asıl kahraman Ulusal Kanal’ı ne pahasına olursa olsun canını dişine takıp ayakta tutan binlerce gönüllüdür, gönüllü ordusudur.

‘SORUMLU HİSSEDİYORUM’

Hüseyin Kemal Beyazıt: “Bu kanal yerli ve milli. Tıpkı bir Kuvay-i Milliye ruhu. Bakın 3 kavram var. Kuvay-i teknoloji. Kuvay-i gili ve Kuvay-i içerik. İçerik de işte Ulusal Kanal programlar. Doğu Akdeniz’de yaptıkları, Suriye konusundaki yayınları. Rusya konusundaki yayınları belli. Bu kanalın yaşaması için herkesin sorumluluk alması lazım.” Nural Güran - Ulusal Gönüllüsü: “Yurttaşlık, sorumluluk meselesidir her şeyden önce. Sen yurttaşlık görevini yapmazsan yurdu kaybettiğinde de şikayet etmeye hakkın olmaz. Ben şuna inanıyorum. Bu ülke bana bir yurttaşlık vermiş. Bu ülke bana devletin yatılı okullarında okutmuş. Öğretmen yapmış. Ben kendimi Ulusal Kanal’a sorumlu hissediyorum. Çünkü Ulusal Kanal’dan öğrendim ben 15 Temmuz’un altında kimin olduğunu. Bu nedenle bile Ulusal Kanal’a sahip çıkmak vatan görevidir.

” GERÇEK HABERLERİN KANALI

Nilay Özçetin- Ulusal Gönüllüsü: “Ulusal Kanal’ın kurulduğu günlerde işte benim kanalım bu dedim. Çünkü dünyadan ve Türkiye’den gerçek haberleri veren bir kanal. Ama Ulusal Kanal’ı sadece beğenmekle kalmayıp onu güçlendirmek, daha iyi yayınlar yapmasını sağlamak, teknik donanımını arttırmak lazım. Bu nedenle tüm aile üyelerimi de gönüllü yaptım. Ama şimdi Ulusal Kanal’ın ihtiyacı var. Tıpku Kurtuluş Savaşı’ndaki gibi elimizde ne imkan varsa imeceye katılmak lazım. Ben katıldım. Herkesi davet ediyorum.”