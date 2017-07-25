CUMHURBAŞKANI ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Rusya ile olan S-400 görüşmelerine ilişkin, "Dün akşam bir basın mensubu arkadaşlarımız sordu Amerika'da S-400'lerle ilgili anlaşma bir gerilime neden olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Niçin gerilime neden olsun dedim. Bir ülke kendi güvenliği ile ilgili imkanların arayışı içindedir. Hele hele ortak üretim imkanı olduğu zaman tercih sebebidir. Ama biz Amerika ile yıllardır istediğimizi yapamıyorsak bu arayışın bir ürünüdür. Yıllardırı bir NATO ülkesi olan Yunanistan S-300'leri kullanıyor niye sesleri çıkmadı? Türkiye olunca niye rahatsız oluyorlar? Biz şu anda Rusya Federasyonu ile bu konu ile ilgili adımları attık imzalar atıldı. İnşallah S-400'leri Türkiye'de göreceğiz. Ortak üretimle de süreci işleteceğiz" dedi.