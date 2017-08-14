Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu incirde, hasatla birlikte hareketlilik başladı. Bu yıl "hava kargo" sayesinde incir ihracatı ikiye katlandı.

Üreticilerin olumsuz hava koşulları nedeniyle hasadına sıkıntıyla başladığı incir, ihracatıyla yüzleri güldürdü.Geçen yıllarda incir ihracatında sıkıntılar yaşanıyordu. Yüksek maliyet nedeniyle "hava kargo" kullanılmıyordu. Ancak bu yıl durum tersine döndü. "Hava Kargo" sayesinde ihracat iki katına çıktı.Temmuz ayının sonunda başlayan taze incir ihracatında fiyat şu an için kilogramda 7-8 avro civarında.Özellikle ihracatçılara tanınan hava kargo indirimi sayesinde doğu asya ülkeleri ihracatın ilk sıralarını alıyor.İlerleyen günlerde fiyatın 5 avro seviyesine düşmesiyle Avrupa ülkelerinin de incir talep etmesi bekleniyor.