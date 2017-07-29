Vatan Partisi, Suriye sınırında bulunan illerde ,İncirlik'teki Amerikan varlığı ve Irak'ın kuzeyindeki bağımsızlık referandumuna karşı çalışmalar yürütüyor. Gaziantep'te konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, İncirlik Üssü'nün Amerika'ya kapatılmasını ve Mesut Barzani'nin referandumdan vazgeçmemesi durumunda Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması gerektiğini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, parti çalışmaları için gittiği Gaziantep'te basın toplantısı düzenledi.



Gültekin, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve milli güvenliğine yönelik tehdit eden İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılması istedi.



Gültekin, Irak'ın kuzeyinde yapılacak ve Irak'ı bölmeye yönelik olan referanduma da değindi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, vatandaşları 3 aydır sürdürdüğü "İncirlik'e El Konsun, Habur Kapatılsın" kampanyasını güçlendirmeye çağırdı.



HABER-KAMERA: EKREM DEMİR

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