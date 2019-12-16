İncirlik Gladyo'nun çalışma sahası

İncirlik Hava Üssü Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssü. Adana şehir merkezinin 8 km doğusunda bulunan üs Akdeniz'e 56 km mesafededir ve bu özellikleri nedeniyle yüksek stratejik öneme sahiptir.

Birincil olarak ABD Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Britanya Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. Avrupa'da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir. Nükleer silahlar ABD’ye aittir. Konuyla ilgili en net bilgileri Ulusal Kanal yayınında Emekli Hava General Beyazıt Karataş vermişti.

1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü, Aralık 1954'te Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı.

İncirlik Üssü, ABD tarafından Irak, Suriye ve Afganistan saldırılarında kullanıldı. Bu nedenle Türkiye batı Asya ülkeleriyle sürekli gerilim yaşadı.

İncirlik Üssü nedeniyle ABD Adana’da konsolosluk kurdu. ABD Adana Konsolosluğu özellikle CIA’ya bigi sağlama noktasında özel görevler yaptı. Hatta ABD Adana Konsolosluğu’nun Türkiye’deki Gladyo yada süperNATO merkezi olduğu tespit edildi. Bu yönde defalarca yayınlar yapılmasına rağmen ABD’den herhangi bir itiraz gelmedi.

İncirlik Üssü ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesinin’de uygulama merkezi olarak çalıştı. Gerek istihbarat toplama gerekse batı Asya ülkelerine silahlı müdahaleler için kullanıldı.

Türkiye’de İncirlik’in ABD’ye kapatılması için en yoğun faaliyet gösteren kurumların başında dönemde İşçi Partisi günümüzde Vatan Partisi yer aldı. Part,. Bizzat Doğu Perinçek’in önderliğinde “ABD, BOP haritasına gömülecek. İncirlik Üssü kapatılsın” eylemi yaptı.

Türk askerinin başına Süleymaniye’de çuval geçirme olayından sonra Türkiye Gençlik Birliği Türkiye genelinde ABD askerlerinin başına çuval geçirmeye başladı. Eylemlerden biri de İncirlik Üssü’nde gerçekleşti.

İncirlik Üssü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da FETÖ ve ABD tarafından kullanıldı. Halkın üzerine bomba yağdıran F16’lara yakıt ikmali için iki tanker uçağı İncirlik’ten havalandı.

İki tanker uçağını kaldıran 10. Tanker Üssü'nün eski komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van, ABD 39. Hava Üssü'nün eski komutanı Albay John Walker tarafından kaçırılmak istendi. Walker, o gece Bekir Ercan Van’ı kaçırmak için büyük çaba haradı ancak Genelkurmay İstihbarat Başkanı İrfan Özsert’in başarılı hamleleri ile ABD’nin Bekir Ercan Van’ı kaçırma planı akamete uğradı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapatılabilir dediği Kürecik Radar Üssü, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik nahiyesinde bulunan bir askeri tesis. Rakımı 1800 metredir. 2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kullanılmak üzere kuruldu.

Radar istasyonunun kontrolü, Avrupa Aşamalı Adaptif Yaklaşımı çerçevesinde NATO Komutanlığına devredildi. İstasyonun özel olarak İsrail’in güvenliği için kullanıldığı da ortaya çıktı. Başta Rusya olmak üzere Avrasya ülkeleri Kürecik Radar İstasyonu’ndan büyük rahatsızlık duyuyor.

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