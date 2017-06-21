Almanya Parlamentosu, İncirlik Üssünden çekilme kararını onayladı. Üs'teki 6 Tornado keşif uçağı, bir yakıt ikmal uçağı ve yaklaşık 260 Alman askerinin Ürdün’deki Azrak Üssü’ne kaydırılması yönündeki önergeye 569 milletvekilinden 461’i evet, 85'i ret oyu verdi.

Almanya, Adana'daki İncirlik Üssü'nde çekiliyor, yeni üsse taşınıyor.



Çekilme kararı Almanya Fedaral Parlamentosu'nda ezici çoğunlukla onaylandı.



Daha önce Alman hükümeti Üs'ten çekilme kararı almış, 7 Haziran tarihinde de toplanan bakanlar kurulu zirvesinde çekilme kararını netleştirilmişti. Çekilme işlemleri için Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’e göre verilmişti.



Bu kapsamda Alman Parlamentosu'nda yapılan çekilme önergesini 461 evet oyuyla kabul etti.



569 milletvekilden 85 ret, 23'ü ise çekimser kaldı. Kararın ardından koalisyon kapsamında İncirlik'te görev yapan 6 Tornado keşif uçağı, bir yakıt ikmal uçağı ve yaklaşık 260 Alman askeri Ürdün’deki Azrak Üssü’ne konuşlandırılacak.



Görüşmeler sırasında söz alan Sol Parti Milletvekili Gregor Gysi, Almanya’nın IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadeleye karşı olduklarını belirtti. ABD’nin Almanya’yı savaşın tarafı yaptığını söyleyen Gysi "Alman askerlerinin Ortadoğu’da işi olmadığına inanıyorum" dedi. Gysi, Alman askerlerinin tümüyle bölgeden çekilmesini talep etti.



Almanya'nın İncirlik'ten çekilmesi işleminin sonbahara kadar tamamlanması bekleniyor.





ulusal.com.tr