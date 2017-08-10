ADANA'da İncirlik Hava Üssü'nde ABD'ye ait bir uçağı dronla düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneklerinde saldırı yapmayı planladığı açıklanan IŞİD'li terörist, Rus vatandaşı Renat Bakıev yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu Rus vatandaşı Renat Bakıev'in kentte IŞİD terör örgütü adına İncirlik Hava Üssü'ne ve Alevi derneğine saldırı düzenlemek için keşif yaptığı bilgisine ulaştı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği'nce tehdit suçundan arandığı belirlenen Bakıev, polisler tarafından yakın takibe alındı. Kentte bulunduğu süre içinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nda sohbetlere katıldığı tespit edilen Renat Bakıev'in kiraladığı bisikletle birlikte 5 Ocak Meydanı'nda bulunan Alevi derneğinde bulunanlara saldırı yapmak için derneğin çevresinde keşif yaptığı belirlendi. Terörist Bakıev'in ilk saldırısını İncirlik Hava Üssü'ne dronela birlikte ABD'ye ait bir uçağa bombalı saldırı yaparak uçağı düşürmek ve ABD'li askerlerin bulunduğu bir alana saldırmak için keşif yaptığı tespit edilince polis harekete geçti.







TELEGRAM'DAN PARA İSTEMİŞ



Anlık mesajlaşma programı 'Telegram' üzerinden drone satın almak için diğer terör örgütü üyelerinden 2 bin 800 lira para istediği belirtilen Renat Bakıev, Alevi derneğine yakın bölgede, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Bakıev'in, IŞİD terör örgütü üyeliğini kabullendiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi kötülediği, Aleviler'i 'Allah düşmanı' olarak nitelendirerek hepsinin öldürülmesi gerektiğini savunduğu iddia edildi. Bir süre önce Suriye'de 'Cihat' adı altında ABD'lilere saldırı yapmaya çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını açıklayan terörist Renat Bakıev, IŞİD terör örgütü adına saldırı yapmak için Adana'da bulunduğunu belirterek İncirlik Üssü'nde ABD'ye ait bir uçağı dronela düşürmek için keşif yaptığını itiraf etti. Sorgusu tamamlanan Renat Bakıev adliyeye sevk edildi.