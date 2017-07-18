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İncirlik Üssü'ne A-10 Thunderbolt II takviyesi

ABD'nin Georgia eyaletindeki Moody Hava Üssü'nde bulunan 74. Savaş Filosu'ndaki 3 adet A-10 Thunderbolt II uçağı Adana'daki İncirlik Üssü'ne nakledildi

İncirlik Üssü'ne A-10 Thunderbolt II takviyesi

ABD'nin Georgia eyaletindeki Moody Hava Üssü'nde konuşlu A-10 Thunderbolt II savaş uçaklarından 3'ünün Adana İncirlik Hava Üssü'ne kaydırıldığı bildirildi.




İncirlik Hava Üssü 39. Kanat Üs Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Georgia eyaletindeki Moody Hava Üssü'nden, "tank katili" veya "tank avcısı" olarak bilinen 3 adet  A-10 Thunderbolt II uçağı, İncirlik'teki ABD 39. Kanat Üs Komutanlığı bünyesine kaydırıldı.

Açıklamada uçakların  Suriye ve Irak'taki terör örgütü DEAŞ hedeflerine karşı kullanılmak üzere Georgia eyaletinden Türkiye'ye kaydırıldığı belirtilirken, İncirlik'teki A-10 Thunderbolt II savaş uçağı sayısının son takviyeyle 12'den 15'e çıktığı kaydedildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #incirlik üssü #A-10 thunderbolt II #abd #Georgia #moddy #hava üssü #74. savaş filosu
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