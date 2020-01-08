İncirlik Üssü nerede? İncirlik Üssü ABD'nin mi? İncirlik Üssü kapatılabilir mi? 

İncirlik Hava Üssü, Adana il sınırları içinde bulunmaktadır. 1943 yılında İkinci Kahire Konferansı sırasında Türkiye'de kurulmasına karar verilen, orta ve ağır bombardıman uçakları için acil evreleme ve kurtarma yeri olarak kurulması planlanan üs, 1954 yılında, Türk Genelkurmaylığı ve ABD Hava Kuvvetleri arasında imzalanan Hava Üssü Ortak Kullanım Anlaşması ile resmileşti.

28 Şubar 1958 tarihinde yeni ortak hava üssünün adı İncirlik Hava Üssü olarak belirlendi. 1997'nin Eylül ayında, Kuzey Irak'a karşı düzenlenen Operasyon Kuzey İzleme'de 39. Hava Kanat Komutanlığındaki mülkleri desteklemek ve komuta etmek için kullanılmaya başlandı.

İncirlik Üssü, Orta Doğu için stratejik konumu sayesinde oldukça önemli bir üstür. Ve İncirlik Üssü'nün denetimi tamamen Türkiye'dedir, istenildiği ve gerekli görüldüğü zaman ABD'ye kapatılabilir.

1975 yılında Süleyman Demirel'in başbakan olduğu dönemde ABD'ye ait 21 üs ve tesis kapatılmıştır, bunların içinde İncirlik Üssü de vardı.

VATAN PARTİSİ KAPATILMASINI İSTEMİŞTİ

Vatan Partisi uzun yıllardır İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılma çağrısı yapıyor.

Vatan Partisi son olarak 2017 yılında, “Vatanın bütünlüğü ve güvenlik için İncirlik Üssü kapatılsın” sloganıyla İncirlik üssünün Amerikan uçaklarına kapatılması için kampanya başlatmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Vatan Partisi'nin imza kampanyası destekçi toplamaya devam etmiş, hükümete çağrılar yapılmış fakat sonuç alınamamıştı.

ulusal.com.tr