'İncirlik ve Kürecik kapatılsın' çağrısı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye karşı İncirlik ve Kürecik kartını masaya sürmesi geniş yankı uyandırdı. Vatan Partisi üslerin Amerika ve NATO'nun kullanımına mutlaka kapatılması gerektiğini ilan etti. Terör yuvası üslerin Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurgulandı.
GÜNDEM 16.12.2019, 20:53
Ankara, Washington'un yaptırım tehditlerine karşı İncirlik ve Kürecik üssü öne sürdü. Kapatma sinyali verdi. Erdoğan'ın çıkışına Vatan Partisi'nden destek geldi.
Vatan Partisi Örgütlenme Bürosu Başkanı Savaş Oruç, Amerika'nın İncirlik Üssünü teröre destek amaçlı kullandığını söyledi. Mutlaka kapatılması gerektiğini vurguladı.
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş da Türkiye'deki ABD karşıtlığına dikkat çekti.
ulusal.com.tr
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