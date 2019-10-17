İnfaz düzenlemesini içeren ikinci paket yolda

Birinci Yargı Paketi yasalaştı. İnfaz düzenlemesini içeren İkinci Paket de yolda.

Ak Parti tarafından hazırlanan Birinci Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyordu. 39 maddelik pakette, avukatlık ve hakimlik stajı başvurusu için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı şartı getirildi.

Pakette seri muhakeme ve basit yargılama usulüne ilişkin hükümler de yer alıyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Birinci Paket, temyiz sürelerine ilişkin düzenlemeleri de içeriyor.

Birinci paketin kabul edilmesi ile gözler İkinci Yargı Paketi'ne çevrildi. İnfaz düzenlemesini içeren bu paketin de önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulması planlanıyor.

ulusal.com.tr