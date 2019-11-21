İnfaz indiriminde sona doğru iddiası! Son dakika af yasası, şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestlik haberleri

İnfaz indirimi ile ilgili AK Parti kurmaylarının sık sık bir araya geldiği aktarıldı.

DÜZENLEME YENİ YILDA GÖRÜŞÜLECEK İDDİASI

Kurmayların son toplantısının dün gerçekleştiği, bundan sonraki günlerde de bir araya gelmeye devam edecek, konu üzerinde çalışmaya devam edecekleri ifade edildi.

Öte yandan A Haber'in iddiasına göre, infaz indirimini içeren düzenleme, yeni yılda Meclis'te görüşülecek.

BİR SUÇU BİRDEN FAZLA İŞLEYEN KİŞİ YARARLANAMAYACAK İDDİASI

Beş suçun kapsam dışı kalmasının planlandığı, bu suçların uyuşturucu, terör suçları, kadın ve çocuğa şiddet ile cinsel istismar suçlarının, mükerrer suçların yani bir kişinin birden fazla suç işlemesi halinde bu suçun da yine kapsam dışında tutulması planlanıyor.

Bu durumda cezaevindekilerin yüzde 85'ini kapsamadığının altı çizildi.

Beş suçtan bazılarının kapsam içine alınabileceğinin de dile getirildiği iddia edildi.

ulusal.com.tr