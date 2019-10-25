İnfaz ve nafaka düzenlemesi yeni pakette

İnfaz ve nafaka düzenlemelerini içeren İkinci Yargı Paketi'nin önümüzdeki aylarda Meclis'e sunulması planlanıyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Birinci Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Gözler şimdi de İkinci Yargı Paketi'ne çevrildi. İnfaz düzenlemeleri ve ceza indirimine ilişkin maddelerin yer aldığı paketin, Kasım veya 2020 Ocak ayında Meclis'te olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulması beklenen taslak metne göre ceza süreleri kısalacak. Mevcut yasalara göre mahkum cezasının 3'te 2'sini cezaevinde geçiriyor. Yeni düzenlemeyle cezaevindeki sürenin alınan cezanın yarısına göre olması hedefleniyor. Yani, 20 yıl hapis cezası alan birisi yaklaşık 13 yıl değil 10 yıl hapis yatacak. 2 ila 4 yıl arasında hüküm giyenler, suç şekline göre 1 günden 1 aya kadar cezaevinde kalacak.

Hali hazırda cezaevinde yatanlar da bu düzenlemeden faydalanabilecek. Yeni değişiklik sayesinde erken tahliyeler gündeme gelecek.

Ancak, terör suçları başta olmak üzere, kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuk istismarı suçları ceza indirimi dışında kalacak. Uyuşturucu ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve Anayasal düzene karşı işlenen suçlar da infaz indirimi kapsamına girmeyecek

İkinci Yargı Paketi'nde 75 yaş ve üzerindeki mahkum ve kadınların aldıkları hapis cezasına göre evde infaz verilmesi düşünülüyor. Ayrıca hamile kadınlar için de suçun bir yıl ertelenmesi öngörülüyor.

Öte yandan pakette, nafakaya ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre 2 yıldan az olmamak şartı ile evlilik süresi kadar nafaka verilebilecek.



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