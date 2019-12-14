İngiltere uyruklu 4 IŞİD mensubu sınır dışı edildi

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan teröristler, bir bir ülkelerine gönderiliyor.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

İngiltere uyruklu 4 yabancı IŞİD'li terörist daha sınır dışı edildi.

11 Kasım’da başlayan iade sürecinde IŞİD’lilerin 20'si Almanya'ya, 11'i Fransa'ya 2'si Belçika'ya, 2'si Hollanda'ya sınır dışı edildi.

Danimarka, İngiliz, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve Avustralya vatandaşı 9 IŞİD’li de ülkelerine iade edildi.

Ayrıca 33 IŞİD’li de diğer ülkelere gönderildi.



ulusal.com.tr