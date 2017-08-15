İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 17 Ağustos Gölcük depreminin 18. yıl dönümüde plansız yapılaşma ve konut güvenliğini gündeme getirdi.
Oda Başkanı Gürkan Erdoğan, bilim ve mühendislik dışı yapılaşmaya dikkat çekti, deprem yönetmeliğinin uygulanmasını istedi.
Mühendisler, meslek odası denetiminin kalmasıyla "kar odaklı faaliyetler"in önünün açıldığı görüşünde...
İnşaa Mühendisleri Odası kentsel dönüşümün de amacına uygun yapılmadığını düşünüyor.
HABER-KAMERA: ERDEM ÖZDEMİR
ulusal.com.tr
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