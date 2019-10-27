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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör hedefleri vurulmaya devam ediyor. Son düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM 27.10.2019, 12:50 27.10.2019, 12:51
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesindeki operasyonların başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Bu kapsamda Pençe-3 Harekatıyla PKK hedefleri imha edildi.

Hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

ulusal.com.tr

Kaynak: AA
#ırak #Pençe3 Harekatı
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