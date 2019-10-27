Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör hedefleri vurulmaya devam ediyor. Son düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 27.10.2019, 12:50 27.10.2019, 12:51
Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesindeki operasyonların başarıyla devam ettiğini duyurdu.
Bu kapsamda Pençe-3 Harekatıyla PKK hedefleri imha edildi.
Hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
ulusal.com.tr
Kaynak: AA
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