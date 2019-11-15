Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 15.11.2019, 21:38
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe-3 Harekatı'na devam eden birliklere, Haftanin bölgesindeki teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.
Hava Kuvvetlerinin başarılı nokta atışıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın paylaşımında, "Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." vurgusu yapıldı.
Pençe-3 Harekâtı’na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. pic.twitter.com/0V0vG0IdJm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2019
Kaynak: AA
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