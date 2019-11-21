Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.