Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi." denildi.
GÜNDEM 14.11.2019, 20:43
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: AA
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