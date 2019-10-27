Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 27.10.2019, 15:16
Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı başarıyla sürdürülüyor.
Harekat kapsamında yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zap ve Kandil bölgelerine de hava harekatı düzenlendiği ve bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
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