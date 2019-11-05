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Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele başarıyla sürüyor. Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığında yapılan bir diğer açıklamada Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÜNDEM 05.11.2019, 16:35 05.11.2019, 16:40
Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tespit edilen PKK'lılar nokta atışıyla vuruldu. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine operasyon düzenlendi.

5 PKK'lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ulusal.com.tr

#Milli Savunma Bakanlığı #pkk
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