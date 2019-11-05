Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tespit edilen PKK'lılar nokta atışıyla vuruldu. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.



Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine operasyon düzenlendi.



5 PKK'lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ulusal.com.tr