Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Irak'ınKaynak: AA
kuzeyindeki Hakurkbölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenledi.
Harekatta, 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken keşif ve gözetleme araçları ile tespit edilen teröristlere ait bir doçka uçaksavar silah mevzisi ve bir mühimmat deposu da imha edildi.
Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.
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