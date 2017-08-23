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Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Hava Kuveetlerine ait savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Irak'ın
kuzeyindeki Hakurkbölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenledi. 

Harekatta, 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken keşif ve gözetleme araçları ile tespit edilen teröristlere ait bir doçka uçaksavar silah mevzisi ve bir mühimmat deposu da imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü. 

Kaynak: AA
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