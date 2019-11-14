Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 8 terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 14.11.2019, 10:37 14.11.2019, 10:52
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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