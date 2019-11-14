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Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 8 terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM 14.11.2019, 10:37 14.11.2019, 10:52
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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