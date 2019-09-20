Türk jetleri havalandı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesi bombardıman altına alındı. Pençe 3 harekatı kapsamında düzenelenen hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde MİT ve TSK'nın ortak operasyonun terör örgütünün üst düzey isimlerinden birinin kisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyinde, 370 kilometrelik alanı kapsayan Pençe-3 Harekâtı tüm hızıyla sürüyor.



Haftanin bölgesindeki PKK mevzilerini imha etmek için havalandı Türk savaş jetleri.



Bölge ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



4 ayda 111 teröristin etkisiz hale getirildiği Pençe Harekâtı'nda mehmetçik artık yeni safhada.



Operasyonun doğuya doğru genişliyor, hem hava hem kara unsurları PKK'nın üzerine yürüyor.



Bölgeye sevk edilen komandolar, terör örgütünü kış tertiplenmesine izin vermeyecek.



16 Eylül 2019'da düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen Bayden'in, PKK'nın sözde istihbarat yapılanması bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.



ulusal.com.tr