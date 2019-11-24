banner1199

banner1197

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü mensubu PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM 24.11.2019, 12:40
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

#ırak #pkk #3
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P