Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.
29 Temmuz 2017 tarihinde akşam saatlerinde Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.
Bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanları ateş altına alındı ve üç silah mevzii, iki mağara imha edildi.
Ayrıca ilk belirlemelere göre de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi.
Ek olarak görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.
ulusal.com.tr
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.
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