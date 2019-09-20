Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları başarıyla devam ediyor. Haftanin'de 3 ve Avaşin'de 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'nın operasyonları ile örgütün direnci de yok oluyor. Şırnak'da 4'ü kadın olmak üzere 6 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

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