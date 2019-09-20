Bölücü terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde ağır darbe alıyor.
Bölgedeki operasyonlara ilişkin bilgiler Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Teröristler hem Haftanin hem de Avaşin'de kıskaca alındı. Haftanin bölgesine yapılan hava harekatında 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Avaşin'deki hava operasyonunda da 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Öte yandan bölücü terör örgütünden teslim olanların sayısı da artıyor. Kararlı operasyonlar örgütün direncini kırıyor.
4'ü kadın 6 terörist terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp, Silopi'eki habur Sınır Kapısı'na gelerek teslim oldu.
Teslim olan teröristler gözaltına alındı. Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
ulusal.com.tr
Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları başarıyla devam ediyor. Haftanin'de 3 ve Avaşin'de 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'nın operasyonları ile örgütün direnci de yok oluyor. Şırnak'da 4'ü kadın olmak üzere 6 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bölücü terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde ağır darbe alıyor.