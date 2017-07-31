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Irak kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait 2 lojistik destek tesisi ile 2 mühimmat deposu imha edildi

Irak kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespiti üzerine, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca bölücü terör örgütüne ait 2 lojistik destek tesisi ile 2 mühimmat deposu imha edildi.

Harekatlar sonucu ilk belirlemelere göre, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #zap #ırak
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