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Irak ordusu: Telafer kent merkezi IŞİD geri alındı

Irak ordusu, Telafer kent merkezinin IŞİD'den geri alındığını duyurdu.

Irak ordusu: Telafer kent merkezi IŞİD geri alındı

Son dakika haberi! Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçe merkezine bağlı tüm semtlerin terör örgütü IŞİD'den kurtarıldığı bildirildi.

Etiketler; #Telafer #ırak #ışid #terörle mücadele
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