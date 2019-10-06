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Irak'ta gösteriler sürüyor

Irak'ta hükümet ve yolsuzluk karşıtı başlayan gösteriler sürüyor. Bağdat'taki son gösterilerde 5 kişi daha hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, göstericilere sükunet çağrısında bulundu.

Irak'ta gösteriler sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan protestolar ülke geneline yayılıyor.

Amerikan işgalinden bu yana istikrarsız ekonomi ve yönetim halkı sokaklara döktü. Son gösterilerde 5 kişi daha öldü, onlarca kişi de yaralandı. 

Yaralanan göstericiler Bağdat El Kindi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bazı televizyon kanallarına saldırılar düzenlendi. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Irak merkezli Dijlah TV ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli NRT kanallarının ekipmanları tahrip edildi.

Zikar kentinde de Irak merkezli Al-Ahwaz TV'ye saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, göstericilere sükunet çağrısı yaptı. 

El-Halbusi açıklamasında "Nasıl ki terörle mücadele ettik yolsuzluk devleriyle de mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Bu arada İran yönetimi, Irak'taki gösteriler nedeniyle kapattığı Hüsrev ve Cezzabe sınır kapılarını tekrar açtı. 

Kirmanşah Valisi Huşeng Bazuvend, geceleri Hüsrevi'den geçmenin mümkün olmadığını ve vatandaşların alternatif sınır kapılarını tercih etmeleri gerektiğini belirtti. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak
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