30'un üzerinde kişi öldü. İran bayrağı yakıldı. Gösteriler Washington'un yönlendirilmesine açık hale geldi.
Irak'taki gösterilerin nedenleri tartışılıyor.
Uzmanlara göre ülkede uzun dönem devam eden terör tehdidi ekonomideki kötü gidişatı da tetikledi. İşsizlik, yolsuzluk ve altyapı sorunlarına karşı protestolar başladı. Bölgede elektrik ve su kullanımının da yetersiz olduğu belirtiliyor.
Gösterilerin zamanla İran karşıtlığına dönüşmesi ise dikkat çekiyor. Uzmanlar, bölgede son dönemde İran'ın etkisinin arttığı görüşünde. Irak'ın kuzeyinde yapılan bölünme referandumuna karşı İran destekli Haşdi Şabi'nin başarısı da oldukça önemli. Son olarak Irak Meclisi'nde ABD güçlerinin Irak’tan çıkarılmasıyla ilgili yasa tasarısı da gündeme gelmişti. Bölgeyi yakından takip eden uzmanlara göre İran'ın etkisini kırmak isteyen Washington protestoları fırsata çevirdi. "Hak" talebiyle başlayan gösteriler ABD yönlendirilmesine açık hale geldi.
Kerkük Gazetesi Türkiye Temsilcisi Dr. Şemsettin Küzeci, Irak'ta yaşanan gelişmeleri Ulusal Kanal'a anlattı. Küzeci, bölgede yaşanan sorunlar karşısında Türkiye'nin daha etkin bir rol oynaması gerektiğini belirtti.
ulusal.com.tr
Irak'ta devam eden yolsuzluk ve yoksulluk protestoları ülkedeki siyasi dengeleri ciddi biçimde sarstı. Eylemlerde bu güne kadar 30 kişi yaşamını yitirdi. Siyasi ve dini gruplar eylemler nedeniyle bölündü. İşsizlik, yolsuzluk ve altyapı sorunlarına karşı başlayan eylemlerde İran karşıtı sloganlar atılması ise sürecin bir başka yönüne işaret ediyor. Saha kaynaklarına göre bölgedeki gelişmeler, eylemleri Amerikan'ın yönlendirmesini açık hale getirdi. Bölgeyi yakından izleyen isimler ABD'nin "Irak" ajandasına karşı Türkiye'nin bölgeye ağırlığını koyması gerektiği görüşünde.
30'un üzerinde kişi öldü. İran bayrağı yakıldı. Gösteriler Washington'un yönlendirilmesine açık hale geldi.