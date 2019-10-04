Irak'ta devam eden yolsuzluk ve yoksulluk protestoları ülkedeki siyasi dengeleri ciddi biçimde sarstı. Eylemlerde bu güne kadar 30 kişi yaşamını yitirdi. Siyasi ve dini gruplar eylemler nedeniyle bölündü. İşsizlik, yolsuzluk ve altyapı sorunlarına karşı başlayan eylemlerde İran karşıtı sloganlar atılması ise sürecin bir başka yönüne işaret ediyor. Saha kaynaklarına göre bölgedeki gelişmeler, eylemleri Amerikan'ın yönlendirmesini açık hale getirdi. Bölgeyi yakından izleyen isimler ABD'nin "Irak" ajandasına karşı Türkiye'nin bölgeye ağırlığını koyması gerektiği görüşünde.

0 0 0 0