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Irak'ta deprem (23 Ağustos Hakkari Yüksekova, Batman, Siirt, Mardin'de son depremler)

Irak'ta saat 16.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hakkari Yüksekova, Batman, Siirt ve Mardin'de hissedildi

Irak'ta deprem (23 Ağustos Hakkari Yüksekova, Batman, Siirt, Mardin'de son depremler)

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Irak'ta deprem oldu.

AFAD verilerine göre, deprem saat 16.42'de meydana geldi.

Büyük depremin yerin 4,4 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Öte yandan depremin Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Batman, Siirt ve Mardin'de hissedildiği öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mardin #siirt #batman #Yüksekova #Hakkari #ırak
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