İran Büyükeliçisi'nden ilk açıklama Ulusal Kanal'a

Farazmand, "ABD, İŞİD’in Irak’taki komplosunu başarısızlığa uğrattığı için Kasım Süleymani’den intikam aldı. Süleymani Irak'ın daveti üzerine o bölgedeydi." ifadelerini kullandı.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand:

Dün gece Amerikalılar tarafından yapılan canice saldırı gerçekten tam anlamıyla terörizmdir. Kesinlikle bu tarz saldırılar milletler ve devletler tarafından kınanmalıdır. Ve kesinlikle cevap verilmesi lazım.



Bu yapılan çok büyük hataydı. Ki Amerikalılar bu hatayı yaptılar. Ve kesinlikle bu hatanın sonuçları olacaktır. Şehit General Kasım Süleymani Irak'ta Irak'ın bilgisi dahilinde Irak makamlarının daveti üzerine oradaydı. Halka yardım etmeye ve hükümete müşavere vermeye, onlarla fikir alışverişi yapmak için orada bulunuyordu. Ve tabi ki orada Amerikalıların 2003'ten beri başlattıkları fitneyle nasıl baş edileceği ve nasıl cevap verilecek diye orada bulunuyordu.



ABD 2003'ten beri Irak'ı işgal etmiş ve bu işgali çeşitli şekillerde devam ettiriyordu. Dünkü saldırı da Amerika'nın Irak'ta işlediği cinayetlerinin bir diğer şekliydi. Aslında General Kasım Süleymani Irak'ta IŞİD'i başarısız etmek için çalışıyordu Amerikalılar bunun intikamını aldılar. Hiçbir şüphe yok ki. IŞİD'i Amerika kendileri çeşitli nedenlerle ve zamanlarda beyan ettikleri gibi IŞİD'i kendileri kurmuştur. Kasım Süleymani'nin de bölgedeki rolünü IŞİD'i yok etmek olduğunu herkesçe biliniyordu. ABD'liler bu saldırıyla aslında intikam aldılar IŞİD'i yok ettiğinden dolayı. Ama Kasım Süleymani büyük bir engeldi onların amaçları karşısında. Böyle bir engelle karşı karşıya oldukları için böyle bir cinayeti işlediler. Kasım Süleymani'nin bölgede halkın yardımcısı ve destek veren bir kişi olduğunu herkes biliyordur.



Kendisi bölge halkı tarafından çok sevilen bir kişiydi. Askeri hüfüyeti dışında gerçekten çok sevilen bir insandı. Bölgedeki mazlum haklarının direniş cephesinin en büyük destekçileri ve en büyük kişilerinden birisiydi. Emperyalizm ve siyonizme karşı verilen direnişin en büyük kişilerinden birisiydi. Ve kesinlikle böyle sevilen bir kişinin de sonucu çok nefret edilir düzeyde yapılan bir saldırı sonucunda şehadet olmuştur.



ABD'YE NASIL BİR YANIT VERİLECEK?

Bu konuda bir karar verilecektir. Ben şimdi nasıl bir karar verilecek bir bilgim yok şu an. Ama böyle bir saldırı cevapsız kalmayacaktır. Böyle bir hatayı işleyen birisi onun sonucuna da katlanacaktır. Tabi ki verilecek cevabın kararını üst düzey makamlarımız verecektir. Ama şimdiden kesin olan şu ki Trump ve onun takımı yaptıkları büyük hatanın sonucunu göreceklerdir. Hatta bugünden beri Irak sahnesinde Irak halkı kendisi Amerikalıların bir an evvel ülkeden ihraç edilme isteğini daha da artırarak diliyorlar ve beyan ediyorlar.



BU SALDIRI ABD'YE DİRENİŞİ DURDURUR MU?

Trump ve Pompeo çok acele edip erken sevindiler. Ama bu sevinçleri çok geçici olacaktır. Hızlı bir şekilde pişman olacaklar. Onlar şehitle normal herhangi bir Amerika askerinin ölmesi arasındaki farkı daha bilmiyorlar. Daha anlamamışlar. Ama Şehit Kasım Süleymani'nin şehadetinin nedenleri ve olacakları daha sonra belli olacaktır. Bizim kültürümüzde bir şehidin kanının dökülmesinin nedenleri ve daha sonra etkileri ortaya çıkar. Bu hiçbir şekilde İran halkının Amerika'ya karşı direnişinin sonu olmayacaktır.

Gürkan Demir

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