İran'da şehitlerin cenaze töreni yapılıyor

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Aslan, Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programına canlı bağlanarak, İran'ın başkenti Tahran'da şu an gerçekleştirilen cenaze törenini, halkın son durumunu ve cenazelerin nereye nakledileceğini aktardı.



Yakup Aslan’ın aktardığı bilgiler şöyle:



Tahran'da Azadi Meydanı'nda görkemli bir cenaze töreni gerçekleştiriliyor. İran tarihinin en kalabalık cenaze töreni denilenebilir. Yaklaşık 10 km'lik bir hat, sabah 7 itibariyle İmam Hüseyin Meydanı'ndan, Azadi Meydanı'na kadar yaklaşık 10 km'lik bir hat hıncahınç dolu. Bütün ana caddeler, bütün ara sokaklarda mahşeri bir kalabalık var. Sabah 9:30 itibariyle şehitlerin cenaze namazı kılındı. İranlı General Kasım Süleymani, Iraklı Haşdi Şabi Yöneticisi Ebu Mehdi el Mühendis ve diğer şehitler buradan uğurlanacaklar. Cenaze namazını İran Devrim Rehberi Ayetullah Seyyid Hüseyin Hamaney kıldırdı. Cenazede tüm devlet erkanları buradaydı. O Batı Asya'nın şehidi, o mazlumların şehidi, o islam dünyasının şehidi, görkemli bir törenle uğurlanıyor. Saat 12'ye kadar törenler başkent Tahran'da devam edecek. Şehitlerin naaşları Kutsal Kum kentine uğurlanacak burada Hz. Masume Türbesi'nde bir tören düzenlenecek. Kum Kent ağırlayacak şehitlerini ve buradan da memleketi olan Kirman'a gönderilecek. Süleymani'nin yarın Kirman'da toprağa verilmesi bekleniyor. Biraz da atmosferden bahsetmek lazım inanın çok duygusal bir atmosfer var başkent Tahran'da. İranlılar ne müzakere, ne teslimiyet, Amerika'ya savaş sloganları atıyorlar, kahrolsun Amerika sloganları atıyorlar, hepimiz Kasım Süleymani'yiz sloganları atıyorlar... Yediden yetmişe, askeri, sivili, İranlılar birlik mesajı veriyorlar ve intikam sözleri düşmüyor, gözlerinden yaş eksik olmuyor... Buradaki görkemli törenlerin, Amerika'ya mesaj olması bekleniyor. Çünkü 1 ay önce burada bazı eylemler olmuştu. İranlılar, bizim birliğimizi Amerika görsün bizim kardeşliğimizi görsünler, biz Türk, Kürt, Lur, Arap; Bütün kavimler, Şii, Sunni hep birlikteyiz... Hepimiz İranlıyız, hepimiz öcümüzü Amerika'dan tek yumruk şeklinde alacağız diyorlar"





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