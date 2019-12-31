İran'dan ABD'ye yanıt

ABD'nin Irak'a yaptığı saldırısının ardından İran ve Rusya'dan açıklamalar geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Irak'ın içişlerine karışmaması gerektiğini söyledi. Musevi, ülkede yabancı askerlerin varlığının gerilimi tırmandırdığını kaydetti.

"ABD terörizminin doğrudan kanıtıdır" diyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Tahran bu saldırıyı kınıyor" ifadelerini kullandı.

Bir açıklama da Rusya'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Basra Körfezi'nde gerilimi tırmandırmaya çalıştığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yaptığı görüşmede konuşan Lavrov, "Bazı Batılı çalışma arkadaşlarımızın bölgede suni bir gerilim yaratmaya çalıştığını görüyoruz. Rusya ve İran, bu önemli bölgede eşit ve karşılıklı çıkara dayalı ortak hareket etme önerisiyle bu tür

hamlelere karşı çıkmaktadır" dedi.

ulusal.com.tr