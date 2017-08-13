İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Orgeneral Akar'ın davetlisi olarak 3 günlüğü resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek. İran İslâm Devriminden sonra ilk kez Genelkurmay Başkanı düzeyinde yapılacak olması bakımından önem taşıyan ziyarette, bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor

İran’dan Türkiye’ye önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek.



İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bakıri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek.



İran İslâm Devriminden sonra ilk kez Genelkurmay Başkanı düzeyinde yapılacak ziyaret 3 gün sürecek. Bakıri’nin ziyaret kapsamında üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri ile görüşmeler yapması bekleniyor.



Görüşmelerde terörizme karşı ortak mücadele, bölgede yaşanan son gelişmeler, savunma sanayindeki ikili ilişkiler ve sınır güvenliği konularının ele alınması bekleniyor.



İran Genelkurmay Başkanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuna sert tepki gösteren isimlerden biri. Referandumun gündeme getirilmesinin bölgede yeni sorunlar ortaya çıkaracağına dikakt çeken Tümgeneral Bakıri "Referandumun, IŞİD'in Irak'ta büyük yenilgiye uğramasının hemen ardından ortaya konulması normal değil. Asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Rusya ve Türkiye ile Astana görüşmelerinde aktif şekilde rol alan İran, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD aracılığı ile Suriye'yi bölme planlarına da şiddetli karşı çıkıyor.



ulusal.com.tr