İran’dan Türkiye'ye “PKK’ya Kandil ve Sincar’da operasyon düzenleyelim” teklifi geldi

Geçtiğimiz hafta Ankara’ya 3 günlük sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin temaslarının ardından görüşmelerin perde arkasına Türkiye gazetesi ulaştı.



İran’dan sürpriz “PKK’ya Kandil ve Sincar’da operasyon düzenleyelim” teklifi geldi.



Bakıri’nin ortak harekât teklifi değerlendirmeye alındı.



Bu arada terör örgütü PKK’ya acil müdahalenin gerekliliğin vurgu yapıldığı kaydedildi.



Türk tarafı ise terör örgütü PKK’nın en başından bu yana bölge halklarına zarar veren hamlelere kalkışacağı yönündeki öngörüleri defaatle ilettiklerininin belirtildiği öğrenildi.



ulusal.com.tr