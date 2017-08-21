Geçtiğimiz hafta Ankara’ya 3 günlük sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin temaslarının ardından görüşmelerin perde arkasına Türkiye gazetesi ulaştı.
İran’dan sürpriz “PKK’ya Kandil ve Sincar’da operasyon düzenleyelim” teklifi geldi.
Bakıri’nin ortak harekât teklifi değerlendirmeye alındı.
Bu arada terör örgütü PKK’ya acil müdahalenin gerekliliğin vurgu yapıldığı kaydedildi.
Türk tarafı ise terör örgütü PKK’nın en başından bu yana bölge halklarına zarar veren hamlelere kalkışacağı yönündeki öngörüleri defaatle ilettiklerininin belirtildiği öğrenildi.
ulusal.com.tr
İran’dan Türkiye'ye “PKK’ya Kandil ve Sincar’da operasyon düzenleyelim” teklifi geldi
Geçtiğimiz hafta Ankara’ya 3 günlük sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin temaslarının ardından görüşmelerin perde arkasına Türkiye gazetesi ulaştı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.