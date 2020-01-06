İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Temsilcisi Seyyid Hasan Amili: ABD bize 9 devlet başkanını aracı gönderdi

Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, Gazeteci Cevat Gök ve Fars Haber Ajansı Türkiye Temsilcisi İsmail Bendiderya'nın sorularını yanıtlayan Amili, ABD'nin Kasım Süleymani suikastına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Amili, İran ve ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin, ABD'nin İran'a 9 devlet başkanını arabulucu olarak gönderdiğini belirtti.

ABD'nin Kasım Süleymani suikastıyla ilgili konuşan Amili, "Amerika Sünni ve Şiileri çatıştırmak istedi" diyerek suikastin arka planını açıkladı.

"ABD'nin yarattığı DAEŞ, mezhep ayrımı gözetmeden 150 islam alimini öldürdü" diyen Amili, İslam'ın terörizmle yan yana getirilmesine ilişkin "İslam'da terör yoktur.Terörizme icazet verilmez"dedi.

İran'ın, ABD'ye vereceği karşılığın ise gizli olmayacağını ve intikamın açıktan alınacağını net bir dille söyleyen Amali, "ABD, Irak'ta kalsa da Irak'tan gitse de hezimete uğramıştır" dedi.

ABD ile yaşanan gergin süreç hakkında ise çok özel açıklamalarda bulunan Amali, ABD'nin bu gergin süreçte, 9 devlet başkanını İran'a aracı olarak yolladığını açıkladı.

Kasım Süleymani hakkında konuşan Amili, "Kasım Süleymani'de mezhepçi slogan hiç olmadı" ifadelerini kullandı.

"Sünninin en büyük katili ABD ve Suudilerdir" diyen Amilli, "İran suçsuz günahsız insanları öldürmez, bu ABD'ye yakışır" dedi.

Amili, "Bu olaydan sonra ABD'nin Afganistan'da kalma şansı yok" diye konuştu.

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