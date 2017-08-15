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İran Genelkurmay Başkanı Muhammad Hüseyin Bageri, Ankara'da

İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı General Muhammad Hüseyin Bageri, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine Ankara’ya geldi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammad Hüseyin Bageri, Ankara'da

İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı General Muhammad Hüseyin Bageri, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine Ankara’ya geldi.

İran Genelkurmay Başkanı'nın üç gün sürecek ziyaret programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşeceği bildirildi.

General Bageri’ye Ankara ziyaretinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Pahimpur, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Muhammad Hakpur, İran Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat ve Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı ve diğer bazı üst düzey askeri yetkililer eşlik ediyor.

İki ülkenin askeri ilişkileri bakımından en üst düzeyde gerçekleşen ilk ziyarette, terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, ikili savunma ve sınır işbirliği konuları ziyaretin ana eksenlerini oluşturacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #genelkurmay #ankara
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