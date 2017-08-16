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İran Genelkurmay Başkanı'nın Ankara ziyareti 1979'dan sonra ilk

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin Ankara ziyareti, İran İslam Devrimi’nden beri en önemli askeri temas olarak değerlendiriliyor. 1979 yılından bu yana genelkurmay başkanı düzeyinde yapılan ilk yurt dışı ziyaretin en önemli başlığı, 25 Eylül’de yapılacak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bölünme referandumu

İran Genelkurmay Başkanı'nın Ankara ziyareti 1979'dan sonra ilk

1979 yılından bu yana bir ilk gerçekleşti. Görüşme “tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendirildi.

Ortadoğu’da kritik gelişmeler yaşanırken, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin Ankara ziyareti İran kamuoyunun da takibinde.

1979 İran İslam Devrimi sonrası İran Genelkurmay Başkanı rütbesinin ilk kez yurtdışında temsil edilmesi, Tahran tarafından, ziyaretin öneminin bir göstergesi.

Aydınlık Gazetesi'ne konuşan İranlı kaynaklar ziyareti, İran’ın İslam Devrimi sonrası en önemli askeri teması olarak değerlendiriliyor.

Ziyaretin en önemli başlığı ise 25 Eylül’de yapılması planlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bölünme referandumu. Kaynaklar “Ziyaret, Bağımsız Kürdistan’a karşı Türkiye ve İran’ın askeri anlamda birlikte olduğunun en büyük delilidir" dedi.

Kaynaklara göre görüşmede İran, Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne zaman zaman verdiği desteğin de kesilmesini isteyecek.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri ziyaretler kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşmüştü. Bakiri’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşmesi bekleniyor.

Bakiri’ye terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK'a karşı mücadelenin komutanı İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri komutanı General Muhammad Hakpur da eşlik ediyor.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #ankara #ırak #referandum
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