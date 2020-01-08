İran hangi mesajları verdi?

Efsanevi Komutan Kasım Süleymani için İran ABD'ye yönelik ilk misillemesini yaptı. Üslerin ABD için stratejik önemi var.

Tahran yönetimi ABD'nin Irak'ta bulunan El-Esed ve Harir Üslerini çok sayıda füzeyle vurdu. El Esed El Anbar, Harir üssü ise Erbil kentinde bulunuyor.

Irak'taki ABD'nin 9 üssünden biri olan El-Esed, 1980 yılında inşa edildi. İran - Irak savaşında İran, Rus uçaklarını indirmek için kullandı. ABD, Irak’ı işgal edince söz konusu üssü 2011’e kadar Başkomutanlık alanı olarak kullandı.

ABD El Esed üssünde 2014 'ten bu yana asker ve subaylarla birlikte ABD askeri danışmanları barınıyor. İran'ın çok sayıda füzelerle vurduğu El-Esed üssünü ABD Başkanı Donald Trump 26 Aralık 2018'de ziyaret etmiş, askerlerine moral vermişti.

Washington, hedef alınan üsler aracılığıyla Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'yi de destekledi. Terör örgütüne 30 bini aşkın TIR silahın sevkiyatı buralardan yapıldı. Üslerin vurulması bu açıdan da önem taşıyor.

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, İran'ın hamlesini Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Emperyalist müdahalelere karşı bölgesel işbirliği vurgusu yaptı.

HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA: TANSEV KARA

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