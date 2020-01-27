İran'lı taraftarlardan Elazığ'a destek

İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ'a başsağlığı diledi.

Tahran Stadyumu'nda oynanacak Persepolis-Traktör maçı öncesi tarftarlar depremzedeler için tribünlerden destek tezahüratı yaptı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Traktör taraftarları tribünlerden "Azerbaycan sağ olsun, Türkiye başın sağ olsun." ifadeleriyle tezahüratta bulundu.

Traktör daha önceki bir derbi maçında da Türkiye lehine sloganlar atıp Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı vermişti.

Traktör futbol takımı İran Körfez Ligi'nde 3'üncü sırada yer alıyor.

ulusal.com.tr