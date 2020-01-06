İran meydan okudu! Matem öfkeye dönüştü, milyonlar intikam sözü verdi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için törenler bugün ikinci gününde...

Başkent Tahran’da cenaze töreni düzenleniyor.

Milyonlarca İranlı gözyaşları içerisinde efsane komutanlarına veda ediyor.

İranlılar sokaklarda siyah matem elbiseleri içerisinde öfekliler. Bir kez daha Amerka Birleşik Devletleri'nden intikam yemi ettiler.

Tahran Üniversitesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

Süleymani’nin manevi babası olarak bilinen Hamaney, gözyaşalarına boğuldu, dualar zaman zaman yarım kaldı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran siyasetinin isimleri ve Devrim Muhafızları kadrolarının tamamı törendeydi. Filistin'de İsrail'e karşı savaşan Hamas lideri Haniye de törene katıldı.

Korgeneral Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani'nin törende konuşan isimlerdendi. Zeynep Süleymani, babasının şehitliğinin ABD ve İsrail’e kara günler getireceğini söyledi.

ABD suikastini İran ve Irak halklarının arasını bozamayacağını belirten Zeynep Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi.

Süleymani’nin yerine İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olarak atanan İsmail Kaani de törende konuştu. ABD ve müttefiklerine mesaj gönderdi.

Süleymani'nin naaşı kırmızı intikam bayrağının dalgalandığı Kum kentine gönderildi.

İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için son tören Kirman'da yapılacak. Efsane komutan doğduğu kentte, Kirman'da toprağa verilecek.





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